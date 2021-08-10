Polis, yolculara tek tek emniyet kemeri taktırdı

DÜZCE(İHA) – Son günlerde meydana gelen otobüs kazalarının ardından Düzce'de önlemleri arttıran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yolculuğu yapan otobüslere yönelik denetim yaparak yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Son günlerde karayollarında meydana gelen otobüs kazalarında çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası otobüs terminalinde denetimlerini artırdı. Özellikle gece yolculuğu yapan otobüsler üzerinde denetim yapan ekipler, otobüslerdeki takografları inceleyerek sürücülerin uyku süresine baktılar. Ayrıca ekipler otobüs içinde de yolcuların emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyarılarda bulundular.

Ekipler, otobüs içinde yolculara, “Son günlerde meydana gelen trafik kazalarında birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine üzüldük. Sizleri seviyoruz. Lütfen otobüs yolculuğunu sırasında emniyet kemerlerimizi takılı bulunduralım. Emniyet kemeri hayata bağlar, sizleri sevdiklerinize bağlar. Bizler sizleri seviyoruz. Lütfen kemerlerimizi takalım” diyerek emniyet kemerleri konusunda uyarılarda bulundu.

Polisin uyarısı üzerine birçok yolcu oturduğu koltukta emniyet kemerini taktı. Trafik polisi ayrıca ön koltukta oturan yolculara da şoförün kural ihlali durumunda uyarı yapmasını da istedi. Yetkililer, meydana gelen otobüs yolculuklarında emniyet kemerinin şoför kadar yolcularında hayatını kurtardığını belirterek, uygulamaların devam edeceğini ifade ettiler.