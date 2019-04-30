Polise arama kurtarma eğitimi

Olası afetlerde, yardıma ihtiyaç duyan kişilere hızlı şekilde yardım edilebilmesi ve bu alanda görevli profesyonel ekiplere destek olunabilmesi amacıyla, Düzce Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gönüllülük esasına göre 15 kişilik Arama Kurtarma Ekibi oluşturuldu. Arama kurtarma ekibine AFAD görevli personelince, AFAD İl Müdürlüğü binası ve Hasanlar Barajında 3 günlük teorik ve pratik eğitim verildi.