Polisin dikkati cephaneliği ortaya çıkardı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde polislerin dikkati üzerine park halindeki otomobilde oturan 4 kişinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi. Daha sonra şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 625 gram esrar, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kama bıçak, 3 adet sustalı bıçak ve 1 adet muşta ele geçirilen şahıslar gözaltına alındı.

Olay, Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında çöplük mevkiinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında park halinde olan Y.M. idaresindeki 81 EM 388 plakalı Honda marka otomobilde 4 kişinin oturduğunu fark eden polis ekipleri, şahısları araçtan indirerek arama yaptı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinde uyuşturucu madde yakalayan ekipler, şahısların ikametlerinde de arama yapmak için nöbetçi cumhuriyet savcısından izin aldı. İzin sonrasında araçta ve Y.M., S.G., A.G. ile A.G. adlı şahısların evlerinde yapılan detaylı aramada 625.5 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kama bıçak, 3 adet sustalı bıçak, 1 adet muşta, 1 adet narkotik öğütmeye yarayan değirmen, 2 adet metamfetamin içmeye yarayan cam malzeme ele geçirildi.

Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün dikkati sonrasında yakalanan şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.