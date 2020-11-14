Polisin 'dur' ihtarına uymadı kanala uçtu

Polis ekipleri tarafından otomobilde bulunan 3 kişi çıkartılırken, araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akçakoca'dan Düzce istikametine gitmekte olan A.Ç.'nin kullandığı 34 NG 4722 plakalı otomobilin durumundan şüphelenen trafik ekipleri araca dur ihtarı yaptı. Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polislerden kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sırasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi Tepecik Sokak girişinde kanala uçtu. Kanala uçan otomobilde bulunan sürücü A.Ç. ile yolcu olarak bulunan M.U., H.A. kendilerini takip eden yunus timleri tarafından otomobilden çıkartıldı.

Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada ise 1 adet ruhsatsız silah, 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kazada yara almadan kurtulan 3 şahıs, ifadelerinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü. Kanala uçan otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden çıkarılarak trafikten men edildi.