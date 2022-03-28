Polisin iknası, genci aşağıya indirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çatıya çıkan genç, polis ekiplerinin yoğun ikna çalışması sonrasında indirildi.

Olay, Düzce Konuralp ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binasına çıkan ve kız arkadaşı ile tartıştığı öğrenilen S.A. isimli genci gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri S.A.'nın aşağıya inmesi için yoğun çalışma gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Aslan ve Asayiş Şube Müdürü Bircan Baycan'ın telefon ile görüştüğü S.A., kız arkadaşının bölgeye gelmesini isterken, polis ekipleri şahsın annesi Z.A.'yı bölgeye getirdi.

Bu esnada Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede hava yastığı açtı. Gencin yanına kadar giden ekiplerin yoğun ikna çalışmaları ile genç adam annesini de görmesinin ardından çıktığı yerden indirildi.