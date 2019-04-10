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Polisler, şehitler için dua etti

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Günü nedeniyle düzenlenen program kapsamında tüm emniyet teşkilatı Düzce Şehitliği’ni ziyaret ettiler.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Günü nedeniyle düzenlenen program kapsamında tüm emniyet teşkilatı Düzce Şehitliği'ni ziyaret ettiler.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Günü nedeniyle düzenlenen programlar kapsamında Düzce Şehitliği de ziyaret edildi. Burada düzenlenen törene Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, emniyet mensupları, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.


Duaların okunmasının ardından şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

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