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Polisler ve vatandaştan örnek bağış

Düzce Emniyet Müdürlüğü personeli, Toplum destekli Polislik Şubesi ve Türk Kızılayı Düzce Şubesi işbirliği ile yapılan proje kapsamında kan bağışı yaptı.


Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Düzce Şubesi işbirliği ile “Her Damla Kan Bir Can” kan bağış kampanyası başladı. Anıtpark'ta düzenlenen kampanyaya Düzce Emniyet Müdürlüğü personeli yanı sıra Düzcelilerde destek verdi. Türk Kızılayı'na ait 2 kan bağış otobüsünde kan veren polisler ve vatandaşlara Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından döner ekmek ikramı yapıldı.


Kan bağışının önemine vurgu yapılarak başlatılan kan bağış kampanyası ile vatandaşların kan bağışına olan yaklaşımının değişmesi planlanırken Türk Kızılayı yetkilileri de kampanyaya katılanlara kan bağışının önemini anlatan bilgiler verdi.

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