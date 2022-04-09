İhlas Haber Ajansı

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Polislerden Vali Atay'a özel öğrencilerle ziyaret

DÜZCE (İHA) – 10 Nisan Polis günü etkinlikleri öncesinde Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Cevdet Atay’ı makamında özel öğrencilerle birlikte ziyaret ederek, Polis Haftası kutlamalarına başladı.

DÜZCE (İHA) – 10 Nisan Polis günü etkinlikleri öncesinde Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Cevdet Atay'ı makamında özel öğrencilerle birlikte ziyaret ederek, Polis Haftası kutlamalarına başladı.


Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Nisan Polis günü kutlamalarına başladı. İlk olarak Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret eden polislere, özel öğrencilerde eşlik etti. Polis üniforması giyen özel öğrencilerle birlikte yapılan ziyarette Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve şube müdürleri Vali Atay'a Polis Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgiler verdiler.

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