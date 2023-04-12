Polislerin huzur operasyonunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Düzce Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son iki ayda umuma açık iş yerleri ve metruk alanlar, park ve bahçelerde, eğlence mekanlarında ve aranan şahıslara yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince yapılan çalışmalarda

çeşitli suçlardan aranması bulunan 86 şahıs yakalandı. Gözaltına alınıp adi makamlara sevk dilen 86 kişiden 15'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Polisler yaptıkları uygulamada ayrıca 6'sı kuru sıkı 30 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet uzun namlulu silah, 169 adet fişek, 8 adet kesici ve delici alet, 3 adet sopa, 309,60 gram skunk, 65 gram esrar, 25,25 gram metamfetamin, 10 gram Afyon sakızı, 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisine sahip sentetik hap, 2 adet extacy ele geçirdi.