Polisten 8 noktada eş zamanlı denetim

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 ayrı noktada 100 personel ile yaptığı eş zamanlı uygulamada 5'i ehliyetsiz, 4'ü alkollü olmak üzere 68 sürücüye 205 bin 800 TL cezai işlem uygularken, 18 araç ise trafikten men edildi.

Düzce'de polis ekipleri, gece yarısı 8 ayrı noktada şok uygulamalar yaptı. Saat 21.00 ile 23.00 arasında Ağaköy, Çamköy ve Çay mahallelerinde 100 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan uygulamada 530 kişi sorgulandı. Basit yaralama suçundan aranması bulunan 1 kişi, yoklama kaçağı olan 2 kişi hakkında tebliğ yapıldı. Uygulamada 366 araç da kontrol edildi. 5 ehliyetsiz sürücü, 4 alkollü sürücü yakalanırken, 19 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 18 sürücüye sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili diğer maddelerinden toplamda 68 araç sürücüsüne 205 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. 18 araç ise trafikten men edildi. Yetkililer, uygulamaların artarak devam edeceğini söylediler.