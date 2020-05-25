Polisten kaçan motosiklet sürücüsü ile polis arasından nefes kesen kovalamaca

Polis ekiplerinden uzun süre kaçan motosiklet sürücüsü bir fabrikanın bahçesinde park halindeki otomobile çarptı. Yaya olarak saklandığı yerde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce'de gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen plakasız motosikletiyle gezmek için dışarı çıkan E. Ü. isimli sürücüyü polis ekipleri şehirler arası yolcu terminali önünde durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsünün peşine takılan polis ekibi, defalarca durması yönünde ihtar yapmasına rağmen motosiklet sürücüsü bir türlü durmadı. Cumhuriyet Mahallesi'nde Hacı Mevlüd Sivrioğlu Sokak üzerinde bir fabrikanın bahçesine girdi ve burada park halindeki Celaleddin Uzgil'e ait 06 FNA 48 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası motosikletini bırakarak yaya olarak kaçan E. Ü., fabrika bahçesinde saklanırken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada motosiklet sürücüsü kıskıvrak yakalandı.

Otomobilin sahibi Celaleddin Uzgil, “Polis arkadaşlar zaten kovalıyorlarmış. Önce fabrika girişindeki demirlere çarptı. Ardından da otomobile çarparak fabrikanın arkasına doğru kaçmaya başladı” dedi. Motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken gazetecilerin neden kaçtın? sorusuna “Seni ilgilendirmez” diyerek cevap vererek kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi.