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Polisten kazayı izleyen vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı

Düzce’de motosiklet ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri bölgede çoğalan kalabalığa ‘Sosyal mesafeye dikkat’ diyerek uyarıda bulundu.

Düzce'de motosiklet ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri bölgede çoğalan kalabalığa ‘Sosyal mesafeye dikkat' diyerek uyarıda bulundu.


Kaza Düzce'nin Uzun Mustafa Mahallesi MYO kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre motosiklet ile otomobil kavşakta birbirlerini görmeyerek kafa kafaya çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü T. B. Ş. yaralandı. Bölgeye çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, toplanan kalabalığa polis ekipleri sosyal mesafe mesajı verdi. Ekipler kalabalığa karşı ‘Sosyal mesafeye dikkat edelim' diyerek kalabalığı uzaklaştırırken, yaralı Şen ambulansla Düzce Devlet hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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