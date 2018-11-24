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Polisten şok uygulama

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri ortaklaşa şok uygulama yaptılar.

Yapılan uygulamalarda kusurlu görülen sürücülere cezai işlem uygulandı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri kent merkezi Rıhtım Caddesi üzerinde uygulama yaptılar. Uygulamalar sırasında durumundan şüphelenilen sürücü ve araçlar durdurularak kontrol edildi üstleri ve araçları arandı. Yapılan uygulamalarda ehliyetsiz bir sürücünün aracı otoparka çekilirken gerekli maddelerden hakkında işlem yapılarak cezai işlem uygulandı.


Diğer yandan polis ekipleri gün boyunca denetimlerini sürdürdüler. Polisler yaptıkları denetimde emniyet kemeri takmayan, cep telefonu ile konuşan, abartı egzoz gibi bir çok kural hatası yapan sürücüye cezai işlem uyguladılar.

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