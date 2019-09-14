İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten torbacılara geçit yok

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde sokak satıcı ve torbacı tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 parça halinde 46 gr esrar, 3 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız 7,65mm tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcı ve torbacı tabir edilen şahıslara yönelik yürütülen planlı/projeli çalışmalarda; Düzce'nin Karaca Mahallesinde ve Akçakoca ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti yapan 2 şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildiler.


Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 5 şahıs hakkında ayrıca Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan adli işlem yapılmış, şahıslardan 7 parça halinde 46 gr esrar, 3 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız 7,65mm tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.