Polisten yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşan yılbaşı öncesi alkol kaçakçılığı/sahteciliği ile ilgili olarak denetim yapıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce'de faaliyet gösteren bir büfe de ve bu işyerine ait olan kayıtsız bir depoda yapılan aramalarda bin 639 şişe kaçak, sahte bandrollü ve sahte içki ele geçirildiğini konu ile ilgili olarak bir şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığını bildirdi.