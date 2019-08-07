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Pop Sanatçısı Gülden'den Başkan Yanmaz'a geçmiş olsun ziyareti

DÜZCE(İHA) – Pop Sanatçısı Gülden, geçtiğimiz hafta midesinden ameliyat olan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Pop Sanatçısı Gülden, geçtiğimiz hafta midesinden ameliyat olan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı, gerçekleştirilen yaz şenlikleri kapsamında Akçakoca'ya konser vermek için gelen ünlü pop sanatçısı Gülden Mutlu ve ekibi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve eşi Nursen Yanmaz, Gülden Mutlu'nun gerçekleştirdiği ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. 18 Temmuz günü yaşanan sel felaketi hakkında Başkan Yanmaz bilgi verdi ve Pop sanatçısı Gülden Mutlu, bu yaşanılan afetten ve hayatını kaybedenlerden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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