Portekiz modeli incelendi

Düzce İl Nüfus ve Vatandaşlık Mu¨du¨rlu¨ğu¨ ile 4 eğitim kurumunun ortaklaşa yürüttüğü ‘Haydi Herkesi Dahil edelim' (Let Everybody Insıde) projesi kapsamında Portekiz'de mültecilerin yaşadığı semtler ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu.

Du¨zce İl Nu¨fus ve Vatandaşlık Mu¨du¨rlu¨ğu¨, Du¨zce Rehberlik Araştırma Merkezi, Şehit Furkan Kaplanbaba İlkokulu, Yeşiltepe Ortaokulu ve İsmetpaşa Ortaokulu'nun yerel ortakları olduğu ‘Haydi Herkesi Dahil edelim' (Let Everybody Insıde) projesi kapsamında kurum yetkilileri tarafından Portekiz'e ulusötesi ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette göçmen veya mülteci statüsündeki grupların ağırlıklı olarak yaşadığı semtlere gidilerek gözlemlerde bulunuldu. Dezavantajlı kişilerin eğitim sistemindeki yerini gözlemlemek amacıyla okul ziyaretleri yapıldı.

Kurum yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada projenin içeriği ile ilgili şu bilgiler verildi: “Mülteci öğrencileri topluma kazandırmak, motivasyonlarını arttırmak, akran dayanışmasını sağlamak, kendini bu toplumun bir üyesi olarak hissettirmek amacıyla okulumuzda çeşitli eğitim aktiviteleri, geziler ( tarihi yerler, müze gezileri ), kültürel etkinlikler (sinema, tiyatro, piknik) düzenlenmektedir. Birer eğitimci olarak bizler onların her zaman destekçisi olduğumuzu onlara hissettirmek adına u¨zerimize du¨şen görevi yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, 2017 yılı Erasmus+ teklif çağrısı kapsamında Du¨zce İl Milli Eğitim Mu¨du¨rlu¨ğu¨ koordinatörlu¨ğu¨nde yu¨ru¨tu¨len ; İtalya ve Portekiz'in ulusal, Bolu, Iğdır ve Kilis Milli Eğitim Mu¨du¨rlu¨kleri, Du¨zce il Nu¨fus ve Vatandaşlık Mu¨du¨rlu¨ğu¨, Du¨zce Rehberlik Araştırma Merkezi, Şehit Furkan Kaplanbaba İlkokulu-Yeşiltepe Ortaokulu ve İsmetpaşa Ortaokulu'nun yerel ortakları olduğu“Let Everybody Inside” başlıklı, KA2 Stratejik Ortaklık Projesi uygulanmaya devam ediyor.”

Proje kapsamında, ulusal ve yerel ortaklarıh katılımıyla 9-12 Haziran tarihleri arasında Portekiz'e ulusötesi ziyaret gerçekleştirildi. Kurum yetkililerinin katıldığı ziyarette göçmen veya mu¨lteci statu¨su¨ndeki grupların ağırlıklı olarak yaşadığı semtlere gidilerek gözlemlerde bulunuldu. Bu dezavantajlı grupların eğitim sistemindeki yerini görmek amacıyla okul ziyaretleri gerçekleştirildi. Dezavantajlı öğrencilerin gittiği okullardan olan “Group of Schools of Laranjeiras ve Conservatory of Arts of Loures” isimli okullar incelendi. Okullardaki iyi uygulamalar tanıtıldı. Yapılan toplantılar ve ziyaretler özellikle ku¨ltu¨rlerarası etkileşim ve iletişim açısından projeye katkı sağladı.