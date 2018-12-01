Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Türkiye Beyazay Derneği Düzce Şubesi Başkanı Nurullah Çelebi, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı olan ve geçmiş dönem milletvekilliği hizmetinde bulunan Lokman Ayva'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lokman Ayva'nın kadim bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını ifade eden Rektör Çakar, “Engel hepimizin içinde. Engel insanın kendisidir. Gelecekte iz bırakmak ve fayda üretmek istiyorsak engelleri aşmayı bilmeliyiz. İnsanın en iyi dostu yine insanın kendisidir.” şeklinde konuştu.

Programın davetli konuşmacısı Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, huzur dolu bir üniversite ortamında bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek sözlerine başladı. İnsanın hayatındaki ezber kavramına değinen Lokman Ayva, “Ezber bir hayatımız var. Ezber, körlük demektir. Gördüğünüz şeyi görmüyorsunuz, alıştığınızın dışına çıkamıyorsunuz demektir. Bu ezberden kurtulmak lazım. Engellilik kavramı da ezber bir mesele. Engeli olmayan kişiler, kendisini de engellileri de aşağıda görüyor ve önümüzü açmıyor.” ifadelerini kullandı.

Her insanın farklı üstünlükleri olduğunu söyleyen Lokman Ayva, öğrencilere hitaben “Hepimiz kendi içimizdeki potansiyeli açığa çıkardığımız sürece başarılı işlere imza atabiliriz. Siz de potansiyelinizin önündeki engelleri kaldırın.” sözleriyle konuşmalarını sonlandırdı.

Programda ayrıca, Türkiye Beyazay Derneği'nin Kızılay için hayata geçirdiği “Kan Vermeye Engel Yok” başlıklı sosyal sorumluluk projesi hakkında da bilgiler paylaşıldı.

“Teknolojiden Engellilere Her Şey” başlıklı söyleşi, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva'ya plaket takdim edilmesiyle sona erdi.