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Prof. Dr. Erbay üniversiteye 3 bin ciltlik eser bağışladı

23.

Dönem Düzce Milletvekili ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 3 bin ciltlik eser bağışladı.


Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nü ve İlahiyat Fakültesi'ni ziyaret eden Prof. Dr. Celal Erbay, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin ve Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş tarafından karşılandı. Prof. Dr. İdris Şahin, Prof. Dr. Celal Erbay'a Düzce Üniversitesi ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı. Ziyarette, Düzce Üniversitesi ve Düzce şehrine yönelik konular üzerinde görüş alışverişinde de bulunuldu.


Prof. Dr. Celal Erbay, daha sonra Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesini ziyaret etti. Prof. Dr. Celal Erbay, İlahiyat Fakültesi'nde; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir, Fakülte Sekreteri İsmail Çetin ve öğretim üyeleri tarafından karşılandı.


Prof. Dr. Celal Erbay, İlahiyat Fakültesi kütüphanesine öğretim üyeleri ve öğrencilerin faydalanmaları için 3 bin ciltlik eser bağışlayarak Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni daha etkin ve güçlü kılmayı amaçladıklarını dile getirdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise katkılarından dolayı Prof. Dr. Celal Erbay'a teşekkür belgesi takdim etti. Ziyarette Fakülte Dekan Vekili ve Yardımcısı Furat Akdemir ve öğretim üyeleri, Prof. Dr. Celal Erbay'a bu önemli katkılarından dolayı teşekkür etti.

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