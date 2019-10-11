Prof. Dr. Haluk İpekten anısına anlamlı sempozyum

Dr. Haluk İpekten anısına düzenlenen “Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu”, başladı.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Prof. Dr. Halûk İpekten'i anma etkinliğinde bir arada oldukları için memnuniyet duyduğunu söyledi. Sempozyumun; Klasik Edebiyatın ve eski Türk Edebiyatının gerçek anlamda anlaşılması ve hissedilmesine ve bu değerleri gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Rektör Çakar, Prof. Dr. Halûk İpekten gibi dünyada iz bırakmanın önemli olduğunu belirterek programın geleceğe ışık tutması temennisinde bulundu.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, kendisinin Prof. Dr. Halûk İpekten'in üniversitede öğrencisi olduğunu ifade ederek, O'nun Düzce Üniversitesi'nde anılmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Halûk İpekten'in hayatından kesitler sunan Prof. Dr. Mustafa İsen, değerli şahsiyetin hayatının, prensipler üzerine kurulu olduğunu söyleyerek eserleri ve yaşamıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Halûk İpekten'in Türk biyografi geleneğine büyük katkılar sunduğunun altını çizen Prof. Dr. Mustafa İsen, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının sonrasında sempozyumun açılış oturumuna geçildi. Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa İsen'in yaptığı oturumda; Prof. Dr. Halûk İpekten'in oğlu Deniz İpekten, Prof. Dr. Metin Akkuş, Prof. Dr. Rıdvan Canım ve Prof. Dr. Çetin Derdiyok birer sunum gerçekleştirdi.

Açılış oturumunun sonrasında, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'ndeki farklı salonlarda, alanında uzman konukların katıldığı oturumlarda, Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası konusuyla ilgili birçok başlıkta sunumlar gerçekleştirildi.

“Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu”, ikinci gün gerçekleştirilecek oturumların ardından sona erecek.