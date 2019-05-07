Prof. Dr. Hıdır “Müslümanlar olarak biz, dünyayı imar edeceğiz”

Dr. Özcan Hıdır, “Biz Müslümanlar olarak, din dünya ilişkisini çok iyi kurmamız lazım. İçimizde maalesef diğer dinlerin etkisinde kalarak dünyayı aşırı kötüleyen bir damar var” dedi.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Batı'da İslam Karşıtlığının Tarihi, Dini ve İdeolojik Kökenleri” başlıklı konferansta Prof. Dr. Özcan Hıdır, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Düzce Teknopark Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Prof. Dr. Özcan Hıdır, Batı ve Doğu ayrımının coğrafi bir ayrım olmadığını, bu ayrımın bir oryantalisttik bir yaklaşım olduğunu ifade etti. Yapılan bu ayrımın Avrupalı devletler tarafından zihnimize işlendiğini söyleyen Prof. Dr. Hıdır, Batı ve Doğu denildiğinde, belirtilen coğrafyalar değil, ideolojik kavramlar akla geldiğinin altını çizdi.

Batılı devletlerin Türkiye üzerindeki rollerinden de bahseden misafir konuşmacı, Türkiye'nin hiçbir şeye karışmadan, kendisine verilen rolleri oynamasını istediklerini; ancak bu durumun Türkler tarafından asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Batı'nın etken bir güç olmaya alıştığını ifade eden Özcan Hıdır, Türkiye'nin karşı duruşundan rahatsız olduğunu katılımcılarla paylaştı.

Müslümanların din anlayışına da değinen Prof. Dr. Özcan Hıdır, “Biz Müslümanlar olarak, din dünya ilişkisini çok iyi kurmamız lazım. İçimizde maalesef diğer dinlerin etkisinde kalarak dünyayı aşırı kötüleyen bir damar var. Bazı tasavvuf gruplarında dünyadan el etek çektiren bir anlayış hakim olmuş. Aslında Müslümanlar olarak biz, dünyayı imar edeceğiz. Dünyayı imar edenler, dünyaya hakim olur diyor Cenab-ı Allah. Toplumun içinde olacaksın, insanların sıkıntıları ile ilgileneceksin; ama dünyayı kalbine koymayacaksın” diyerek, aradaki ayrımın iyi yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Konferansın sonunda Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Prof. Dr. Özcan Hıdır'a teşekkür belgesi takdim etti.