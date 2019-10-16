Prof. Dr. Uğraş, “Doğal diye satılan birçok ürün doğal değil”

Dr. Halil İbrahim Uğraş, merdiven altı üretimler gerçekleştiren ticari ahlakı olmayan kişilerin ihtiyaç sahiplerine verecekleri maddi manevi zararları önlemek amacıyla Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında, bilim üreten kurumların olması gerektiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin düzenlediği, Popüler Bilim seminerleri Kutadgu Bilig Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını ve sunumunu gerçekleştiren Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aysun Aydın, bu tür seminerlerin akademik yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı aynı zamanda AR-GE ve İhtisaslaşmadan Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Düzce Üniversitesi'nin Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma kapsamında yürüttüğü ve en önemli projelerden bir tanesi olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) alanında neden yer aldığını anlatarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uğraş, ihtisaslaşmanın önemine değinerek, 30 yıl öncesine göre daha acımasız bir yarışın içerisine girildiğini, ekonomik gücü olmayan ülkelerin bölgelerinde ve dünyada söz sahibi olamayacaklarını ifade etti.

Merdiven altına dikkat

Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma süreçlerini anlatarak, sağlık ve çevre alanında yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Uğraş, İnsanların zaaflarını kullanan, merdiven altı üretimler gerçekleştiren ticari ahlakı olmayan kişilerin ihtiyaç sahiplerine verecekleri maddi manevi zararları önlemek amacıyla Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında, bilim üreten kurumların olması gerektiğini vurguladı. Düzce Üniversitesi bünyesinde hizmete açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde ürün analizi ve sonuç değerlendirmeleri yapılarak, hangi ürünlerin, hangi rahatsızlıklara iyi geldiği belirlendikten sonra insanların hizmetine sunulduğunu vurgulayan Uğraş, bazı piyasa firmalarının sattıkları birçok ürünün doğal olmadığını ve bu ürünlerin içerisinde sentetik karışımın olduğunu söyledi.

Laboratuvarlarda analizi ve değerlendirmeleri yapılmayan ürünlerin kullanıcılarda telafisi olmayan rahatsızlıklara yol açabileceğini vurgulayan öğretim üyesi, Sağlık Bakanlığı'nın onaylamadığı hiçbir ilacın kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Uzakdoğu ve bazı Avrupa ülkelerinin de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Prof. Dr. Uğraş, ülkemizin bitki çeşitliliğine bakınca Avrupa ülkelerinden çok daha zengin olduğunu ve yüzlerce ilacın hammaddesini oluşturabileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'nın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin 2014 yılında yayımlayarak yürürlüğe girdiğini söyleyen Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Düzce Üniversitesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin, hem halkımızın bu hizmetleri, uygun olmayan şartlarda üretim yapan ve ehil olmayan kişilerden almasının önüne geçeceğini, hem de bu hizmetlerin ve yöntemlerin bilimsel olarak araştırılmasına ve kanıt düzeyinin ortaya konmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

Bölgemizde ve şehrimizde Düzce Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ihtisaslaşma çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, birçok ilaç firmaları ile görüşerek iş birliği protokolleri imzalandığını ve imzalanan bu protokollerle de tarımla uğraşan bölge halkına katma değeri yüksek ürünler üretme fırsatı sağladığını ifade etti.

Düzce Üniversitesi bünyesinde hizmete açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde yürütülen poliklinik hizmetlerine de değinen Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, AR-GE ve İhtisaslaşmadan Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, GTT Merkezi'nde; Akupunktur, Hirudoterapi, Kupa uygulaması, Ozon tedavisi, Mezoterapi, Fitoterapi, Apiterapi ve Müzikoterapi uygulamalarının yapıldığını söyledi. Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Uğraş seminerde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek sunumunu sonlandırdı.

Seminer sonunda bir üst kadrolara ataması gerçekleştirilen öğretim üyelerine cübbe giyimi gerçekleştirildi.