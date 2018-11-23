Prof. Karaman “İnsan İnsanın Dermanıdır”

Dr. M. İhsan Karaman, "Bizim inanç sistemimizde ve medeniyetimizde, insan insanın dermanıdır. Muhtaç olanlara şefkat elini uzatmada bu felsefe geçerlidir. Asıl maksadımız, Allah'ın rızasını kazanmaktır" dedi.

Düzce Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu tarafından düzenlenen “Hekimliğin Ufkunda Şifayı Paylaşmak” başlıklı konferansta öğrencilerle bir araya gelmek için Düzce'ye gelen Dr. M. İhsan Karaman, ilk olarak Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaret etti. görüş alışverişinde bulundu.

Rektörlük ziyaretinin ardından Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonundaki konferansa geçildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Başkanı Hacer Sena Tan, topluluk olarak faydalı etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını ifade etti. Üniversite yıllarındaki sosyal faaliyetlerin kendileri için fırsat olduğunu söyleyen Tan, bu etkinliklerin öğrencileri hayata hazırladığını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından konferansını vermek üzere kürsüye davet edilen Rektör Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Düzce Üniversitesi'nde bulunduğu için memnuniyetini dile getirdi. Kur'an-ı Kerim'deki Asr ve Fecr surelerinden örnekler veren Karaman, erdemli ve sorumlu davranmanın, hakkı ve sabrı tavsiye etmenin önemini vurguladı.

Kapitalist dünyada ‘İnsan insanın kurdudur' anlayışının egemen olduğunu söyleyen Prof. Karaman, “Bizim inanç sistemimizde ve medeniyetimizde, insan insanın dermanıdır. Muhtaç olanlara şefkat elini uzatmada bu felsefe geçerlidir. Asıl maksadımız, Allah'ın rızasını kazanmaktır” şeklinde konuştu.

Hayırlı işlere imza atmak için vaktin önemine değinen Karaman, niyet, dua ve hayatımıza aldığımız doğru insanların vakti bereketlendirdiğine dikkat çekti. Gönüllülük hareketi olan Yeryüzü Doktorları olarak birçok trajediye şahit olduklarını dillendiren Prof. Dr. M. İhsan Karaman, bu gönüllük faaliyetleriyle şükrü, hamd etmeyi, vatan, millet sevgisini daha fazla hissettiklerini sözlerine ekledi.

Konferansın sonunda, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından Dr. Karaman'a hediyesi takdim edildi. Konferans, Topluluk öğrencilerine teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.