Proje okulu oldu 30 öğrenciyi sınavla alacak

Düzce'de 1943'den itibaren eğitim faaliyetlerini yürüten ve Düzce Kız Meslek Lisesi olarak bilinen Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, MEB ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapılan protokol kapsamında, MEB tarafından “Proje Okulu” ilan edildi. Millî Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında 26 Şubat 2019 tarihinde imzalanan protokolle, illerde belirlenen meslek lisesi öğrencilerinin, TOBB koordinasyonunda, genişletilmiş staj ve uygulamalı eğitim imkanlarıyla, ortak eğitim modelinin avantajlarından faydalanması planlandı. Bunun maksatla, TOBB ve bağlı oda ve borsalar tarafından okullarda "AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyeleri" kurulması, başarılı öğrencilere burs verilmesi, öğrencilere, TOBB´a bağlı oda ve borsalara üye işyerlerinde staj ve iş imkanı sağlanması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, TOBB ve Okul arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Millî Eğitim Müdürlüğü ve TOBB´a bağlı oda/borsalar tarafından Protokol Yürütme Kurulu (PYK) oluşturuldu. PYK, yerelde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, okul yönetimlerini ve müfredatı şekillendirmek amacıyla çalışmalara başladı.

Protokol çerçevesinde 2019-2020 Eğitim öğretim yılında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı 30 öğrenciyi merkezi sınavla alacak. Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Şıralık Mahallesinde bulunan yeni binasında 600 öğrencisi ve 65 öğretmeni ile Eğitim Faaliyetlerini sürdürüyor. Lise bünyesinde, sınavla öğrenci alacak Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı dışında, Moda Tasarım Teknolojisi Alanı, Grafik Fotoğraf Alanı, Bilişim Teknolojileri Alanı, El Sanatları Alanı, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı bulunuyor.