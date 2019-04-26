Proje sunumu değerlendirildi

Faruk Özlü, Katı Atık Birliği toplantısı kapsamında entegre tesis kurulması için hazırlanan proje sunumunu inceledi.

65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Faruk Özlü, katı atıkların bertarafı konusunda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Geçen hafta yapılan ilk toplantı sonrası hazırlanan projenin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı daha düzenlendi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Katı Atık Birliği Başkanı sıfatı ile önderlik ettiği, Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Başkan Özlü'nün Hukuk Danışmanı Avukat Arabulucu Ali Dilber, Katı Atık Birliği üyeleri ve teknik uzmanlar hazır bulundu. Toplantıda atıkların bertarafı, enerji ve gübre üretimini öngören entegre tesis kurulması hakkında hazırlanan projenin sunumu yapıldı. Sunumu değerlendiren heyet, düzenli şekilde yapılacak toplantılarla çalışmaların bir an önce sahada da uygulanmasını sağlayacak.