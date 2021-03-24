Propolis alırken ve kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Dr. Halil İbrahim Uğraş, korona virüs salgını sonrası vatandaşların en çok aradığı ürünlerin başında gelen propolisi alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi. Uğraş, “Propolis çok kullanıldığında fayda değil, zarar verir” dedi.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile birlikte korona virüs salgını sonrasında en çok tercih edilen ürünlerin başında gelen propoliste dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili Dr. Halil İbrahim Uğraş önemli bilgiler verdi. Propolis ürünlerini alırken ve kullanırken dikkat edilesi gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Uğraş, “Propolisin muazzam bir etkisi olduğu aşikar. Ancak normal zamanlarda elimize aldığımız diğer ürünlerde kaliteye baktığımız gibi bu ürünlerde kaliteye çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlar propolisin kaliteli olduğunu nereden anlayacak. Bu ürünlerin kaliteleri test ve analiz edilmeden, içerik analizleri, etkinlik analizleri, toksit olup olmadığına dair analizler yapılmadan asla ama asla bu ürünleri kullanmamak gerekiyor. Bu ürünleri almak istediklerin de ki piyasada çok fazla çok çeşitli ürünler var, ürünleri vatandaşlar incelemeli. İçeriklerinde neler var, içeriklerin bir çoğundan vatandaşlarımızın herhangi bir şey anlamasını beklemiyoruz. Bu işin eğitimini almadıkları takdirde. O zaman bu ürünler nerede üretiliyor. Hangi test ve analizlerden geçiriliyor. Hangi kalite parametrelerinden geçiriliyor bunlara çok büyük dikkat etmeleri gerekiyor. Bu ürünler üretilirken propolis tek başına etki gösteriyor. Sektörde bakıyoruz propolisin yanında başka ürünlerin de olduğu içerikler var. Çok çeşitli içerikler var. Biz buna geleneksel tıpta sinerjik etki diyoruz. Normal zamanlarda bir hap aldığınızda içeriğinde bir yada iki tane etken madde vardır. Ama bir bitkisel ekstrat yada arı ürünü ekstraktı aldığınızda içinde onlarca çeşit madde vardır. Çünkü bu onlarca çeşit madde bir araya gelerek sinerjik etki ile fayda gösterirler. Arı ürünlerinin yanına diğer bitkisel ürünler de katıldığında sinerjik etki artabilir veya bazen beklenmedik şekilde toksit etkide gösterebilir. Piyasada çok çeşitli karışımlar var. Bu karışımların gerçekten etkili olup olmadığına dair hangi analizlerden geçmiş. Nelerde test edilmiş. Hangi sonuçları elde edilmiş. Mutlaka bunları araştırmaları gerekir. Ürünün içeriğine baktıktan sonra ürünün üretildiği yere veya ürünün web sayfasına gidip o web sayfasında ürünün hangi analizlere göre test edildiği toksit olup olmadığı etkinliğinin gerçekten ispatlanıp ispatlanmadığına dikkat etmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.

“Propolis çok kullanıldığında fayda değil, zarar verir”

Propolis ürünlerinin çok kullanımında fayda vermeyip zarar vereceğinin altını çizen Prof. Dr. Uğraş, “Burada şu çok önemli. Bitkisel ürün çok faydalıdır. Bu arı ürünü çok faydalıdır. Bal çok faydalıdır deyip hemen kullanmamamız gerekir artı aşırı miktarda kullanmamamız gerekiyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Nasıl ki tarım ilaçlarının fazlasında zarar gösteriyor. Geleneksel tıpta kullanılan bitkisel ürünler olsun arının yaşadığı coğrafyadaki bitkiler olsun, bunlarda tarım ilaçları aşırı kullanıldığında bu tarım ilaçları gerek bitkiye gerekse arının propolisine polenine geçmekte ve bunlardan ürün yapıldığında doğal olarak test ve analiz ile ispatlanmamışsa varlığın olup olmadığı belirlenmemişse doğal olarak bunlar bize gıda olarak geliyor. Bilinçsiz bir şekilde alıp kullandığımızda fayda görmek yerine bu sefer toksit etkiden dolayı zehirlenme durumumuz söz konusu olabilir. Tarım ilaçlarının yoğun kullanıldığı yerlerde alınan ürünler fayda değil zarar verir” şeklinde konuştu.

“Aşırı su içmek zehirler”

Binlerce yıldır kullanılan bir sözü örnek göstererek vatandaşları uyaran Dr. Halil İbrahim Uğraş, “İkincisi bu ürünlerin kullanım dozlarına da önem vermemiz gerekir. Suyun bile aşırısı toksit etki gösterir. Tabii orada su için su toksitlemek yanlış olur. Aşırısı hatta çok aşırısı hem de. Binlerce yıldır bir tabir vardır ki bu çok doğru bir tabirdir. Bir şeyin ilaç mı zehir mi olduğunu kullandığınız doz belirler. Bu nedenle ürünü aldığınız firmanın bu ürünün toksit dozuna dair çalışma yapılıp yapılmadığına dair de bakmanız gerekir. Yani ne kadar miktarında kullanıldığında toksit etki gösterir en maksimum faydayı görmek için hangi dozlarda kullanmamız gerekiyor. Bu konuda ki bilimsel veriler ışığında bu ürünleri kullanmamız gerekiyor” dedi.

“Arı Mucizesi ürünlerinin hepsi analiz ediliyor”

Arı Mucizesi ürünlerinin tamamen analiz edildiğini ve vatandaşların gönül rahatlığı ile alabileceğini belirten Prof. Dr. Uğraş sözlerini şu şekilde sona erdirdi:

“Düzce Üniversitesi tarafından Arı Mucizesi'nin bütün ürünleri burada analiz ediliyor. Hangi etkeni olup olmadığını detaylı bir şekilde arı mucizesinin web sitesinden görülebilir. Hangi analizler yapıldığı, nasıl kullanılması gerektiği hatta nasıl saklanması gerektiğine kadar teknik bilgileri www.arimucizesi.com adlı siteden bulabilirsiniz. Vatandaşlarımız bağışıklıklarını güçlendirmek istiyorsa ve gönül rahatlığı ile propolisi kullanmak istiyorsa web sitesini ziyaret edebilir.”