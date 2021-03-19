Propolis, Arı Mucizesi Akademisinde özgün içeriklerle buluşuyor

Düzce'de kurularak dünyanın dört bir yanına Propolis ürünlerini gönderen Arı Mucizesi, kendi bünyesinde akademi kurarak Bilimsel analiz, literatür katkısı ve arı ürünlerinde farkındalık oluşturmak üzere propolise özgün içerikler kazandırıyor.

Düzce Üniversitesi Teknoparkında Arı Mucizesi şirketi, bağışıklığı güçlü tutan Propolisin daha özgün içeriklerle buluşturulması için kendi bünyesinde tıp doktorları, eczacılar, kimyagerler, kimya mühendisleri, gıda mühendisleri ve alanında uzman bilim insanı ve sağlık profesyonelinin katılımıyla Arı Mucizesi Akademisi kuruldu. Hammaddeden başlayarak nihai ürün tüketiciye sunulacak aşamaya gelene kadar her adımda tüm bilimsel analizleri detaylı bir şekilde gerçekleştiren Arı Mucizesi Akademi, literatür taramaları yaparak en uygun ürün ve yöntemleri saptıyor. Yaptığı değerli çalışmaları akademik camia ve tüm insanlığın kullanımına sunarak katma değer üretmek üzerine faaliyet yürüten Arı Mucizesi Akademisi hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı ve Arı Mucizesi Akademisi üyelerinden Dr. Nisa Sipahi, “Arı ürünlerinin sağlık için faydalı olduğu bilgisi yeni bir bilgi değildir. Bundan 6 bin yıl önce Antik Yunan'da, Mısır'da, Roma'da tedavide kullanılmıştır. Tıp ile ilgili hadislerin yer aldığı TIbb-i Nebevi'de bile çok açık ve net bir şekilde arının, sağlık için faydalı olduğu belirtilmiştir. Yine İbn-i Sina'nın El Kanun fi't-Tıp eserini inceleyecek olursak, apiterapi ürünleriyle alakalı reçeteleri görebiliriz. Son yıllardaki çalışmaları inceleyecek olursak propolisin, içerdiği polifenolik bileşiklerin bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip olduğu tespit edildi. Biz Arı Mucizesi Akademi olarak, şu ana kadar üretilen propolisin antimikrobiyal etkinliğini, bir çok gram pozitif ve gram negatif bakteride test ettik. Yine propolisin antiviral etkinliğini araştırma üzere grip virüsü olan influenza virüsünde ve respiratuar sinsityal virüste etkinliğini saptamak üzere projemizi hazırladık” şeklinde konuştu.