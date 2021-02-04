Propolis ile ilgili umut veren gerçek ortaya çıktı

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi laboratuvarlarında yapılan araştırmalarda; doğada arıların kendi koloni, kovan ve nesillerini korumak için yine kendi vücutlarında enzimlerle işleyerek ürettikleri oluşturdukları propolisin bağışıklık sistemini güçlendirdiği için Covid-19 aşısının etkinliğini artırma potansiyelinin bulunduğu bildirildi. Ayrıca laboratuvar ortamında yapılan araştırmalarda, propolisin Covid-19 virüsüne karşı öldürücü etkisinin olduğu görülmüştür. Geçtiğimiz yıl içinde Covid-19 vakalarının dünyada ve Türkiye'de artmasıyla birçok araştırma yapıldı. Araştırmaların çoğu laboratuvar ortamında yapıldı ve Covid-19´a karşı antiviral etkinliği ispatlandı. Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, bu araştırmaların etik ilkeler kapsamında mutlaka insanlar üzerinde de yapılması gerektiğini belirtmekle birlikte, “Şu aşamada yapılmış olan laboratuvar çalışmalarına göre; Arı Mucizesi propolisin Covid-19 virüsünü öldürücü özelliği bulunmaktadır” dedi.

“Propolis bağışıklık sisteminin aşırı çalışmasını düzenlemeye yardımcı olur”

Konuyu detaylandıran Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, bağışıklık sisteminin zayıflığı kadar aşırı çalışmasının da sorun oluşturduğuna dikkat çekerek, Covid-19 enfeksiyonunda aşırı çalışan veya düzensiz çalışan bağışıklık sisteminin akciğerlere zarar verdiğini ve buna sitokin fırtınası denildiğini belirtti. Covid-19 virüsü ile karşılaşan bir kimsenin eğer bağışıklık sistemi olması gerektiği gibi çalışmıyorsa ya da bir kısmının gücü azalmışsa, diğer kısım onu tolere etmek için harekete geçebilir. Bağışıklık sisteminde fazla çalışan hücreler kendi hücrelerimize zarar vermeye başlayabilir. Yani mikrop ve kendi hücremizi ayırt edemez bir hale gelir. Kendi hücrelerimize saldırmaya başlar. Yani, hastalığın ileri dönemlerinde pnömoni geliştiğinde bağışıklık sistemi akciğer hücrelerine saldırmaya başlayabilir ve ölüm aslında virüs kaynaklı değil, akciğer yetmezliğine bağlı olarak gerçekleşir. Propolis bu noktada, bağışıklık sisteminin aşırı çalışmasını düzenlemeye de yardımcı olur. Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, doğru yöntemlerle hazırlanmış bir propolisin, Covid-19 virüsüne karşı bir koruyucu etkinliği olacağını, hastalığı geçirmekte olan kişilerin de hastalığı daha hafif atlatmasına yardımcı olacağını, invitro araştırmalarda elde edilen bulgulara göre, bunun bilimsel kanıtları olduğunu sözlerine ekledi.