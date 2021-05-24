Propolis omega ile birleşti, çocukların en sevdiği şurup haline geldi

Propolis ile omegayı birleştiren firmanın çıkarttığı yeni ürün portakal aromalı ve kokusuz tadı ile çocukların en sevdiği şurup haline getirildi.

Bağışıklık güçlendirici ürünleri ile propolisi daha sevilebilir hale getiren Arı Mucizesi, çocuklara özel yeni bir ürün piyasaya sürdü. Türkiye'de ilk defa omega ile propolisi birleştirerek şurubu ortaya çıkartan ve çocuklara özel olan ürün çocuklar tarafından en çok sevilen ürün oldu. Portakal aromalı ve kokusuz tadıyla Türkiye'de ilk defa propolis ile omega-3 bu formülde birleştirildi. Çocuklarda beyin gelişiminin normal fonksiyonuna katkıda bulunan omega-3, Arı Mucizesi tarafından geliştirilen patentli mikrocop teknolojisi ile balık yağının tadı ve kokusu hapsedildi. Şurup formundaki propolis ve omega 3, çocukların kolayca ve güvenli tüketebilmesi için özel olarak geliştirilirdi. İlave şeker içermeyen ürün, Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında analiz edilmesinin ardından üretime geçildi. Arı Mucizesi'nin propolis ve omega-3'lü yeni ürününü almak isteyenler www.arimucizesi.com sitesine veya seçkin eczanelere gidip ürünü temin edebilecek.