Propolisin etkinliği zeytin yaprağı ve bor ile arttırılıyor

Dr. Halil İbrahim Uğraş, propolisin etkinliğinin zeytin yaprağında bulunan 'oleuropein ve bor' ile arttırıldığını dile getirdi.

Korona virüs salgınıyla birlikte propolise talep giderek arttı. Bağışıklık sistemini güçlendiren propolis ise Düzce'de Arı Mucizesi tarafından geliştirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Düzce Üniversitesi tarafından analiz edilerek satışa sunulan Arı Mucizesi propolis ürünlerinin artırılmış etkisinin nedeni ise zeytin yaprağı içinde bulunan 'olueropein ve bordan' geliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arı Mucizesi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, "Propolisin etkinliğini daha fazla arttıran moleküllerden biri oleuropein, zeytin yaprağında bulunan son derece etkin bir antioksidan moleküldür. Covid-19'a karşı etkinliğiyle ilgili bazı çalışmalarda gerçekleştirilmiş olup antimikrobiyal ve antioksidan özelliği nedeniyle tavsiye edilmektedir. Zeytin yetişen bölgelerdeki halkımız zeytin yaprağı çayı olarak bunu zaten uzunca süredir tüketmekte. Bor ise hem insan sağlığı için hem bitki büyümesi için uygun dozlarda kullanıldığı takdirde son derece faydalı olduğu yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur" ifadelerini kullandı.