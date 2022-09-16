İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Prostat kanseri ve lenfoma kurulan stantta anlatıldı

Düzce’de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta prostat kanseri ve lenfoma hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Düzce'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta prostat kanseri ve lenfoma hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.


İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı çalışmalarını sürdüren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) personelleri, kentin farklı noktalarında açtıkları stantlarda kanser türleri, erken teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında vatandaşlara bilgiler veriyor. Bu çerçevede ekipler Atatürk Devlet Hastanesi önünde de stant açtı. KETEM personelleri; burada vatandaşları prostat kanseri ve lenfoma hastalığına karşı uyardı. Vatandaşları bilgilendiren ekipler, soruları da cevaplandırdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.