Protokol üyeleri uluslararası öğrencilerle buluştu

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Düzce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda, Düzce protokolü Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Programda ilk olarak kendilerini tanıtan Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Düzce'de ve Düzce Üniversitesi'nde mutlu olduklarını ifade ederek destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 2019 Nisan ayında uluslararası öğrencilere yönelik bir festival planladıklarını ifade etti. Düzce Valiliği tarafından öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek amacıyla Öğrenciler Mahalli heyeti adı altında bir birim de kurduklarını belirten Dr. Zülkif Dağlı, en büyük beklentilerini, aldıkları eğitimle kendi ülkelerine hizmet etmeleri şeklinde açıkladı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, yaptığı konuşmada 28 ülkeden öğrenciler için 28 stant kurarak ülkelerini tanıtmalarına destek olmak istediklerini vurguladı. Bu alt yapıyı oluşturabileceklerini dile getiren Dursun Ay, böylelikle öğrencileri de Düzce halkına tanıtmış olacaklarına işaret etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise, yabancı uyruklu öğrencileri en büyük zenginleri olarak nitelendirerek kendilerine her zaman destek olacaklarını vurguladı. Öğrencilerin ülkemizden, edindikleri kültür ve güzel hatıralarla ayrılmalarını temenni eden Rektör Çakar, öğrencilere katkı sunan herkese teşekkür etti.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Bolat, “Türkiye'de yabancı öğrenci yok. Türkiye'de misafir öğrenci var, uluslararası öğrenci var.” diyerek dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencilerin ülkemizin misafiri olduğunu ifade etti. Kurum ve kuruluşlardan kişilere kadar herkesin bu öğrencilere sahip çıktığını dillendiren Mehmet Ali Bolat, öğrenci sayısının ve niteliğin daha da artacağı temennisini iletti.