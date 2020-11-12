Psikososyal destek ekibi İzmir'e gitti

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Psikososyal destek ekibi, İzmir'de meydana gelen deprem nedeni ile psikososyal destek vermek üzere İzmir'e gitti.

1999 yılında Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında bir çok ilden Düzce'ye hem maddi hem manevi olarak destek verilmişti. O desteklerin ardından 21 yıl sonra Düzce ayağa kalktı ve diğer şehirlerde meydana gelen depremler sonrasında manevi destek vermeye devam etti. Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan psikososyal destek ekibi, İzmir'de geçtiğimiz haftalarda meydana gelen deprem sonrasında psikolojik destek vermek üzere depremzedelerle buluşmak için İzmir'e gitti.