PTT Kasım ayında eski yerine taşınacak

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olan PTT AŞ'nin 179. kuruluş yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Programda konuşan Düzce PTT Başmüdürü Recai Akgül 30 Ekim Çarşamba günü yenilenen Büyük Cami karşısındaki PTT binasına taşınacaklarını açıkladı. Akgül ayrıca bugün 179. müşterilerine hediye vereceklerini söyledi.

Düzce'nin tarihine ışık tutan, 1900 yılında yapılan PTT binasında tadilat çalışmaları tamamlandı. Bina tarihi özelliğine göre restore edildi. Uzun zamandır şehir merkezi dışındaki şubelerde müşterilerine hizmet veren PTT, yeniden şehir merkezinde faaliyet göstermeye başlayacak.

Düzce PTT Başmüdürlüğü personeli tarafından Anıtpark'ta düzenlenen törenle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.