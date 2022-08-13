Rafting Milli Takımı kampına katılmak üzere yola çıktılar

DÜZCE (İHA) – Türkiye Rafting Milli takımına seçilen Düzceli sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcıyı ziyaret ederek, rafting milli takım kampına katılmak üzere Düzce'den ayrıldı.

Rafting Milli Takım kampına Düzce'den 5 sporcu katılma hakkı kazandı. Rafting Antrenörü Birol Tepe ile birlikte 5 sporcu Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. Milli takıma seçilen milli sporcular Nihat Taşkan, Eren Tuncel, Kağan Keskin, Samet Taşkan ve Yasin Aydın Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile birlikte sohbet etmesinin ardından milli takım kampına katılmak üzere Düzce'den ayrıldı.