Rafting severler Melen çayını doldurdu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de rafting severler Melen çayını hafta içi de doldurmaya başladı. Soğuk havaya rağmen yüzlerce rafting sever, Melen çayında rafting yaptı.

Düzce'nin en önemli turizm değerlendirin birisi olan ve Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünden geçen Melen çayı üzerinde yapılan Rafting, hafta sonları dolup taşmasının yanı sıra hafta içi de rafting severleri ağırlamaya başladı. Düzce Rafting il temsilcisi Birol Tepe, “Melen çayı üzerinde rafting işletmeleri bulunan tesislerimizde hafta sonu rafting severleri ağırlıyoruz. Fakat şu anda tam rafting zamanı. Su seviyesi istediğimiz düzeyde. Adrenalin ve macera severler hafta içi de tesislere gelerek rafting yapmak istediklerini belirtiyorlar. Bu hafta yüzlerce bot ile suya indik. Rafting severler ile güzel anılar biriktirdik” ifadelerini kullandı.