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Rahim ağzı kanseri anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen online eğitimde, rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.


Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ocak ayı rahim ağzı kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda KETEM birim sorumlusu Dr. Merve Öztürk tarafından ilçelerde bulunan sağlık personellerine online olarak eğitim verildi. Rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulan toplantıda, sağlık personellerinin hastalara karşı daha dikkatli olması istendi.

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