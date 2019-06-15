Rahmi Er, Ruandalı öğrencilerle buluştu

Dr. Rahmi Er, Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Ruandalı öğrencilerle bir araya geldi.

Programa; YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ve eşi Seyhan Er, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş ile öğretim üyeleri ve Ruandalı öğrenciler katıldı.

Ruandalı öğrenciler kendilerini tanıtarak Düzce Üniversitesi'nde hiçbir sorun yaşamadıklarını ve kendilerini programa davet eden ve sık sık ziyaret eden Prof. Dr. Rahmi Er'e teşekkürlerini iletti.

Programda konuşan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Ruandalı öğrencilerin Türkiye'de eğitim görme projesi mimarının YÖK Başkanı Yekta Saraç olduğunu belirterek, YÖK Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun selamlarını iletti. Yakın zamanda ülkemizde eğitim gören tüm Ruandalı öğrencileri YÖK'te buluşturmayı planladıklarını söyleyen Prof. Dr. Er, Ruandalı öğrencilerle yakından ilgilenen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Üniversite Yönetimine de teşekkür etti.

Ruandalı öğrencilerin eğitimlerinin sonunda ülkelerine hizmet ederek Ruanda'yı kalkındıracaklarını ifade eden Prof. Dr. Rahmi Er, bu öğrencilerin her iki ülke arasında köprü olacağına işaret ederek Ruandalı öğrencilere destek vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er'in Ruandalı öğrencileri yalnız bırakmadığı ve onlara verdiği önemli destekler için kendisine teşekkür etti. Tek hedeflerinin, Ruandalı öğrencilerin eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine en iyi şekilde hizmet vermeleri olduğunu dile getiren Rektör Çakar, bu öğrencilerin aynı zamanda ülkemizin birer gönül elçisi olduğunu da vurguladı. Ruandalı öğrencilerin hem dil, hem de akademik olarak gelişme göstermelerinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, onlara Düzce Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak her zaman destek vereceklerini dillendirdi.