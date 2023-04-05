Rakiplerine şans vermediler

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen güreş şampiyonasında Düzce Üniversitesi'nin 3 öğrencisi Türkiye şampiyonu oldu.

Akademik, Ar-Ge, girişimcilik alanında olduğu kadar kültür ve spor alanında da önemli başarılara imza atan Düzce Üniversitesi, Ankara'daki Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 3 altın madalyanın sahibi olarak, adını şampiyonaya altın harflerle yazdırdı.

Sergiledikleri performansla rakiplerine minderde şans tanımayan Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencileri, Zerda Demir 50 kg, Emine Çakmak 53 Kg ve Melisa Sarıtaç 76 Kg'da mücadele etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Düzce Üniversitesi olarak, bu zorlu mücadelelerde sergiledikleri üstün performansla üniversitemize 3 altın madalya kazandıran öğrencilerimizi tebrik eder, bu başarıda kendilerine en büyük desteği sağlayan başta aileleri olmak üzere, akademisyenlerimiz ve antrenörlerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.