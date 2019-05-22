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Ramazan ayının bereketi mahalle iftarlarında yaşanıyor

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşlerinin düzenlediği geleneksel mahalle iftar programlarının bu seferki durağı Şerefiye ve Kültür Mahallesi oldu.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ak Parti İl Başkanı Mustafa Keskin Şerefiye ve Kültür Mahallelerinde düzenlenen iftar programına katıldı. Mahalle sakinleriyle birlikte iftar yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Mübarek Ramazan ayında komşularımız ile aynı sofrada iftar yapmak, bizim için mutlulukların en büyüğüdür. İftar yemeklerimizde hem mahalleliler birbirleriyle, komşularıyla birlikte oluyorlar, birlikte iftar ediyor hem de biz mahallelilerimizle hasbihal etmiş, selamlaşmış oluyoruz. Ramazan'ın Bereketini hemşehrilerimizle yaşıyoruz" dedi.


Vatandaşlar, İftar programı sonrası Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye iftar yemeği için teşekkür ederek, günün anısına Başkanla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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