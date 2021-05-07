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Ramazan ayının son cuması kılındı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Ramazan ayının son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar camide yoğunluk oluşturdu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Ramazan ayının son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar camide yoğunluk oluşturdu.


Düzce'de tam kapanmaya rağmen Ramazan ayının son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Cedidiye Camisine akın etti. Camide yoğunluk oluşturan vatandaşlar, son cuma namazını kıldı, dualar etti. Cami içerisindeki kalabalık, yer olmaması sebebiyle bahçeye taşındı. Ramazan ayının son Cuma namazı havadan drone ile de görüntülendi.

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