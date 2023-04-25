Ramazan boyunca tüm talep ve şikayetler çözüme kavuştu

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığı ve çevrenin korunması hem de sosyal yaşamın sağlıklı olarak işlerliğini sürdürmesine yönelik görevini sürdürmeye devam ediyor. Müdürlük, kamuoyu ile paylaştığı Ramazan ayı ve Bayram dönemi raporunda 153 Alo Beyaz Masa üzerinden esnaf ve vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve taleplerin hızlı şekilde işleme koyularak sonuçlandırıldığını açıkladı.

Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı ve Bayram boyunca gelen 302 istek, şikayet ve taleplerin tamamına hızlıca cevap vererek ve sonuçlandırarak vatandaşların sorunlarını giderdi.

Ruhsat denetimleri sürüyor

Müdürlük Ramazan ayı ve bayram boyunca sıhhi, gayri sıhhi müessese ve umuma açık işyeri olmak üzere toplam 311 ruhsat denetimini gerçekleştirirken, yapılan denetimlerde 81 işletmeye kapama işlemi yapılırken, 27 işletmeye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığından, 25 işletmeye de farklı usulsüzlüklerden işlem gerçekleştirdi.

Trafik güvenliği

Ramazan ayı ve bayram süresince şehir içi trafiğin araçlar kadar yayalar tarafından da sağlıklı kullanılabilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanabilmesine yönelik Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde hareket eden ekipler, dönem içerisinde kaldırım işgali yapan 93, engelli yoluna park eden 1, otobüs durağını işgal eden 1 araca cezai işlem uygulanmasını sağladı. 59 çek çekli kağıt toplayıcısının da yakalanmasını ve 3 aracın trafikten men edilmesini de sağlayan ekipler, İstanbul caddesinde motosiklet denetimlerine de ağırlık vererek trafiğe kapalı alanda vatandaşların aileleri ile birlikte serbestçe dolaşmalarına imkan sağladı.

Eksik gramajlı ekmeklere el konuydu

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan ayı ve bayram boyunca restoran, lokanta, kafeterya, pastane, catering, kasap ve marketlerde toplam 238 ticari işletme denetlenmiş, 81 işletmeye kapama işlemi yapılmış, 27 işletmeye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığından işlem gerçekleştirdi.

Fırın denetimlerini de Ramazan ayı ve bayram süresince aksatmadan devam ettiren müdürlük, sorumluluk alanında bulunan 45 fırını 225 kez denetleyerek vatandaşların sağlıklı ve tam gramajlı pide ve ekmeğe ulaşması için çaba sarf etti. Ekiplerin yaptığı fırın denetimlerinde 19 fırın ile ilgili işlem yapılırken, eksik gramaj tespit edilen ekmeklere el konulması sağlandı.

193 dilenci yakalandı

Duygu sömürüsü yaparak kazanç elde eden dilencileri de mercek altına alan müdürlük, Ramazan ayı ve bayram boyunca yapılan denetimlerde 193 dilenciyi yakalayarak 47'si hakkında idari para cezası işlemi uyguladı.

Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk ve aksaklık yaşanmaması için de denetimlerini sürdüren müdürlük ekipleri, bu süreçte denetlediği 23 toplu taşıma aracından 2'sine eksikliklerinden ötürü cezai işlem uyguladığı bildirildi.