Ramazan etkinlikleri Anıtpark'ta olacak

Faruk Özlü, Ramazan ayının Düzce'de en güzel şekilde idrak edileceğini ifade ederek “Düzce Ramazan ruhunun en derinden yaşandığı sayılı şehirlerden biridir” dedi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün organizasyonu ile düzenlenen Ramazan etkinlikleri bu yıl Merkez Anıtpark meydanında yapılacak. Düzce'nin yerli isimlerinden oluşan aylık etkinlik takviminde her yaştan vatandaşa hitap edecek programlar yer alıyor.

Başkan Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayının Düzce'de en güzel şekilde idrak edileceğini belirterek “Düzce Ramazan ruhunun en derinden yaşandığı sayılı şehirlerden biridir. Manevi huzuru, rahmeti ve bereketi ile bu yıl da Ramazan ayına erişmenin sevinci içindeyiz. Düzce'de orucun faziletlerini hep birlikte yaşayacağız inşallah. Bu yıl da düzenlediğimiz Ramazan etkinlikleri kapsamında Düzcelileri yerli sanatçıları ile buluşturacağız, Düzce'de sanat icra eden, gençlerimiz, sanatçılarımız ve manevi değerin zuhur edeceği Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin bu sürece daha uygun olduğuna karar verdik. Bunların yanı sıra çocuklarımız için büyük bir oyun alanı tasarladık, onların da aileleri ile eğlenecekleri bir yer yaptık. Anıtpark meydanında düzenleyeceğimiz etkinliklerle vatandaşlarımız iftardan sonra Teravih namazına kadar burada vakit geçirebilecek. Bunun dışında çevreye kurulan stantlarda da çeşitli ürünlerin satışı olacak. Düzce bu yıl da Ramazan'ı layığıyla idrak edecek” ifadelerinde bulundu.

Dolu dolu geçecek

Düzce Belediyesi tarafından oluşturulan Ramazan programı kapsamında konser, semazen gösterileri, tiyatro oyunları ile Kur'an-ı Kerim tilavetleri düzenlenecek.

8 Mayıs Çarşamba Mehmet Yiğit Konser, Orkestra, Semazen Gösterisi

9 Mayıs Adem Kesik Çocuk İlahileri Çocuklarla Etkinlikler

12 Mayıs Pazar Ömer Karaoğlu Konser Orkestra

13 Mayıs Pazartesi Düzce Proje Anadolu İHL Kudüs Gecesi Sergi / Nihat Morgül ve Ekibi

14 Mayıs Salı Görünmez Eller Derneği Elmas Hırsızı Tiyatro

15 Mayıs Çarşamba Umut Mürare Konser Orkestra

16 Mayıs Perşembe Cumhuriyet Anadolu Lisesi Fuat Sezgin Canlandırması / Kutsal Emanetler Sergisi Fener Alayı

17 Mayıs Cuma Mustafa Cihat Konser Orkestra

18 Mayıs Cumartesi Miraç Kayıhan Karayiğit Mehteran Osmanlı'da Ramazan

19 Mayıs Pazar Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Kut'ül Amare Programı

20 Mayıs Pazartesi Arsal Anadolu Lisesi 18 Mart Çanakkale Zaferi

21 Mayıs Salı Gençlik Spor İl Müdürlüğü Grup AB-ı Hayat

22 Mayıs Çarşamba 15 Temmuz Anadolu Lisesi 15 Temmuz Şehitler Programı

23 Mayıs Perşembe Osman Kuyumcu İHL Ömer Seyfettin İHL Kur'an Ziyafeti Tasavvuf Müziği Dinletisi

24 Mayıs Cuma Eşref Ziya Terzi Konser Orkestra

25 Mayıs Cumartesi Düzce Belediyesi Tiyatro Bando Gösterisi

26 Mayıs Pazar Harun Beyaz Konser Orkestra

27 Mayıs Pazartesi Prof. Dr. İlhan Genç Mevlana Sevgi Gecesi

28 Mayıs Salı Düzce Halk Eğitim Merkezi Drama, İllüzyon, Sihirbaz Gösterisi

29 Mayıs Çarşamba Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu İlahi Dinletisi İstanbul'un Fethi Özel Program

30 Mayıs Perşembe Mehmet Yiğit Konser Orkestra Semazen Gösterisi

31 Mayıs Cuma Kadir Gecesi Özel Programı Hafız İHO Cevat Topkara Hoca Sohbeti, ‘Seccadeni Al Gel' toplu teravih namazı