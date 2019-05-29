Ramazan sokağı çocukları ağırladı

Düzce Belediyesi tarafından Anıtpark'ta kurulan Ramazan Sokağı bu kez çocukları güldürdü.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Anıtpark'ta düzenlenen Ramazan etkinlikleri çocuklar için hazırlanan gösterilere ev sahipliği yaptı. Ramazan sokağı sahnesinde Düzce Halk Eğitim Merkezi tarafından Drama, İllüzyon Sihirbaz gösterisi izleyenlerin beğenisine sunuldu. Çocuklardan büyük ilgi gören gösteri kapsamında bazı çocuklar sahneye çıkarılarak oyunlara dahil edildi. Çocukların eğlenceli saatler geçirdiği gösteriler ailelerden takdir topladı.