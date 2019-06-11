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Ramazan sokağı stantları kaldırılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Anıtpark alanında Ramazan ayı öncesinde kurulan ahşap stantlar ekipler tarafından tek tek kaldırılıyor.


Düzce'de kent merkezi Anıtpark alanında ilk olarak Düzce Kadın Meclisi tarafından bu yıl 5. yapılan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali için kullanılan ardından ise Ramazan ayının gelmesi ile Ramazan etkinlikleri için kullanılan stantlar tek tek sökülmeye başladı. Festival öncesinde Düzce Belediyesi ekipleri tarafından kurulan stantlar yine ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırılıyor. Stantların kurulması ve kaldırılması sırasında alanda bulunan ve kırılan mermer taşlarda ekipler tarafından onarılacak.

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