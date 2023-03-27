Ramazanda denetim sıklaştı

Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince Ramazan Ayının başlamasıyla birlikte, rutin gıda denetimlerine sıklaştırdı. Özellikle vatandaşların yoğun olarak tükettikleri; ekmek/pide, unlu mamuller, tatlı, et ve süt ürünleri üretimini yapan imalathaneler başta olmak üzere, hurma ve bayram şekerlemelerinin de satışa sunulduğu gıda işyerleri gıda güvenilirliği bakımından denetlenmeye devam ediyor.

Denetimde özellikle; açıkta, ambalajsız, etiketsiz; üreticisi, markası, kayıt veya onay numarası belirsiz, ambalajsız ve sağlık amblemsiz tavuk eti, damgasız kırmızı et, etiketinde belirtilen uygun şartlarda muhafaza edilmeden satışa sunulabilen ürünleri satın almamalarını, ambalajlarının sağlam ve şişmemiş, son tüketim tarihlerinin geçmemiş ve bozulmamış olmasına dikkatle etmelerini ve gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini ALO 174 ihbar hattına bildirilmesi istendi.