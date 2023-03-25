Ramazanın güzellikleri konuşuldu

Ramazan'ın güzellikleri konulu konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Düzce'de Ramazan ayının başlaması ile birlikte öğrencilere Ramazanın güzellikleri konulu eğitim verilmeye başlandı. Düzce İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı Necmettin Kuzu tarafından başlatılan eğitim seminerlerinde Orta öğretimde ki öğrencilere bilgiler veriliyor. Ramazan ayının güzellikleri konusunda bilgilendirmelerde bulunulan öğrenciler iletişim ile Ramazan ayında merak ettiklerini tek tek öğrenmiş oldu.