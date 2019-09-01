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Refüje çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 çocuk yaralı

Düzce’de yoldan çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı.

Düzce'de yoldan çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 1 çocuk hafif yaralandı.


Kaza, öğlen saatlerinde Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Metek TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kalıcı Konutlar bölgesinden şehir merkezine seyreden F.T'nin kullandığı otomobil, kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjdeki ağaca çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçtaki sürücünün kızı R.T. hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı minik kız ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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