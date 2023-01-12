Reklam panosunda mahsur kalan kedi zor anlar yaşattı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde reklam tabelasının üzerine çıkan kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Miyavlayan kedi önce bir sopa yardımı ile kurtarılmaya çalışıldı olmayınca bir genç tırmanarak indirmek istedi. Uzun uğraşlar sonrasında kedi kendi kendine çıktığı yerden ayağı indi ve kayıplara karıştı.

Akçakoca ilçesi sahil kesiminde belediye tarafından yaptırılan kalp şeklinde tabelanın üzerine çıkan kediyi gören vatandaşlar bulunduğu yerden kurtarmak istedi. Miyavlayan kediye yardım etmek isteyen halk önce uzun bir sopa ile yardımcı olmaya çalıştı. Çalışma başarılı olmayınca bu sefer bir genç tırmanarak indirmek için uzun uğraşlar verdi. Uzun süre sonra yaramaz kedi bulunduğu yerden geri geri inmeye çalıştığı sırada bir vatandaşın kedinin belinden çekerek kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kedi anında gözden kayboldu.