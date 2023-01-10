Rekor seviyede hastaya bakıldı, en fazla ilgi acile oldu

DÜZCE(İHA) – Nüfusu 500 bin olan Düzce'de 2022 yılında 5 milyona yakın hasta doktora başvurdu. En çok ilgi acil serviste yaşanırken, dahiliye ve ortopedi sırasıyla takip etti. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, geçen yıl 4 milyon 783 bin 446 hastaya hizmet verildiğini söyledi.

Düzce'de sağlık sektöründeki gelişmeler vatandaşların doktora başvuru sayılarına da yansıdı. 2022 yılında 500 bin nüfuslu şehirde, 4 milyon 783 bin 446 hasta Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlara başvuru yaptı. Geçen yıl ise sağlık kuruluşlarına başvuru sayısı pandeminin etkisine rağmen 2 milyon 400 bin olmuştu.

“2022 yılında 4 milyon 57 bin 242 poliklinik yapıldı”

Sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayıları hakkında bilgiler veren Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “2018 yılından bu yana hekim ve personel sayımızı belirli bir seviyede artırdık. 146 uzman hekimden 204'e, 189 olan pratisyen hekim sayımız 279'a, personel sayımız ise 2 bin 316'dan 3 bin 81'e ulaştı. Bunun neticesinde baktığımız hasta sayısı da artış gösteriyor. Sağlık Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren sağlık tesislerimize 2022 yılında toplam 4 milyon 783 bin 446 hasta başvurusu gerçekleşti. Bu hastaların 4 milyon 57 bin 242 tanesi polikliniklere muayene olurken 726 bin 204 hastaya da hastanelerimizin acil servislerinde hizmet verildi. Ayrıca geçen yıl il dışından ilimize tıbbi onkoloji, hemotolojı, çocuk psikiyatri, çocuk nörolojisi, romatoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji ve özellikli branşlara yaklaşık olarak 453 bin 181 hasta kabulü yapıldı” dedi.

“69 bin 241 kişi ameliyat oldu”

Yılmaz, 1 milyondan fazla hastaya görüntüleme hizmeti verildiğini belirterek “822 nitelikli hasta yatağı ve 133 yoğun bakım kapasitesine sahip olan ilimizde bir yılda toplam 69 bin 241 hastanın ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Güler yüzlü ve tecrübeli personellerimiz ile son teknoloji görüntüleme cihazlarımızla hizmet verdiğimiz sağlık tesislerimizden hastanelerimize başvuran 130 bin hastamıza bilgisayarlı tomografi, 105 bin 780 hastamıza ultrasonografi, 107 bin 830 hastamıza MR olmak üzere toplamda 1 milyon 219 bin hastaya görüntüleme hizmeti verildi” ifadelerinde bulundu.

“3 bin 855 doğum gerçekleşti”

2022 yılında 2 bin 524'ü sezaryen olmak üzere toplam 3 bin 855 doğum gerçekleştiğini bildiren Dr. Yasin Yılmaz “İlimizde sağlığın korunması, hastalıkların tedavisi ve Rehabilitasyonu için yürüttüğümüz çalışmalarla vatandaşlarımızın nitelikli, ferah ve kaliteli sağlık hizmetine ulaşması amacına müzahir planlama ve çalışmalarımızı, mesleğimizin kutsallığına inanan tüm sağlık çalışanlarımız ile birlikte, gece gündüz demeden özverili bir şekilde yürütüyoruz. Türkiye yüz yılında ilimizi ülkemizde ve bölgemizde sağlık alanında marka bir şehir olması noktasında desteğini bizlerden esirgemeyen Sağlık Bakanlığımız yetkililerine, devlet büyüklerimize ve her daim yanımızda olan çok kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.